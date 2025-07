O NOS Alive regressa na próxima quinta-feira, dia 10 de julho, ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Este fim de semana, a organização partilhou os horários dos concertos.

Durante os três dias do festival, pelos sete palcos, vão passar mais de uma centena de artistas. "Esperávamos, desejávamos, conseguimos: os horários chegaram. São 7 palcos, 112 artistas, 121 atuações e 13 horas de música desde que vos abrimos portas até ao último a sair", destacou a organização nas redes sociais.

O NOS Alive está marcado para os dias 10, 11 e 12 de julho. Olivia Rodrigo, Benson Boone, Anyma, Justice, Muse Finneas, Kings of Leon, Nine Inch Nails, St. Vincent, Future Islands, CMAT ou Foster The People são alguns dos artistas que vão atuar na edição de 2025.

Na passada sexta-feira, 4 de julho, Sam Fender cancelou o concerto NOS Alive. "Por motivos alheios à organização do NOS Alive e no seguimento de uma hemorragia nas cordas vocais de Sam Fender, o concerto agendado para o dia 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés não irá acontecer", anunciou a organização do festival nas redes sociais.

Na publicação, a Everything Is New adianta que está a trabalhar numa nova confirmação para o cartaz.

Veja os horários:

Artistas confirmados: A-Trak, Ana Arrebentinha, Alta Avenue, Amyl and The Sniffers, Anyma, Artemas, Bad Nerves, Baleia Baleia Baleia, Barry Can't Swim, Benson Boone, Bombazine, Bright Eyes, Bruno Azevedo, Capicua, Carlos Contente, Cebola Mol, Centro de Emprego, Chloé Robinson, CMAT, Dário Guerreiro, David Cristina, Dead Poet Society, Diogo Borges, Diogo Clemente, Discórdia convida Diogo Rodrigues e Lourenço Nunes, DJ Boring, Erol Alkan, FINNEAS, Franc Moody, Future Islands, girl in red, Glass Animals, Girls96, Gisela Mabel, Green Leather, Guilherme Duarte, Guilherme Fonseca, Herlander, Inês de Vasconcellos, Inês Monstro, Iolanda, Jet, Jet, João Maria, Johnny Sequeira, Justice, Kings of Leon, Klin Klop (Live), Laura, LEFT., Libra, Liliana Marques, Líquen, Logic1000, Luís Franco-Bastos, Luís Severo, Luisa Amaro, Macacos do Chinês, Mallina, Mão Cabeça, Marianne, Mário Falcão, Mark Ambor, Máximo, Miguel Neves, Miguel Valente, Mike 11, Mónica Vale de Gato, Mother Mother, Motherflutters, Mutaca, Muse, Nathy Peluso, Nine Inch Nails, Noah Kahan, Noise Dolls, NTO, Nuno Cabral, Núria Serrote, O Samba é 1 Só, Olivia Rodrigo, Orquestra Chiquinha Gonzaga, Papa Nugs, Parov Stelar, Pedro Moutinho, Riordan, Rodrigo Correia, Rossana, Rui Mirama, Saint Caboclo, Sam Fender, Sammy Virji, Sérgio Onze, St.Vincent, Teresinha Landeiro, The Backseat Lovers, The Bloody Beetroots, The Teskey Brothers, Vasco Elvas, Von Di, Zarco e Zarko.