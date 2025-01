Os norte-americanos Nine Inch Nails atuam a 12 de julho no Palco NOS, na 17.ª edição do NOS Alive, anunciou a promotora do festival esta quarta-feira, 22 de janeiro.

A icónica banda de rock industrial fundada por Trent Reznor regressa aos palcos no verão com a digressão "Peel It Back", que arranca em junho em Dublin, na Irlanda, e termina em setembro em Los Angeles, nos EUA.

A edição de 2025 do NOS Alive está marcada para os dias 10, 11 e 12 de julho no Passeio Marítimo de Algés.

Os Nine Inch Nails juntam-se aos já confirmados Amyl and The Sniffers, Artemas, Barry Can't Swim, Benson Boone, Bright Eyes, CMAT, Dead Poet Society, FINNEAS, Future Islands, girl in red, Glass Animals, Justice, Kings of Leon, Mark Ambor, Mother Mother, Noah Kahan, Olivia Rodrigo, Parov Stelar, Sam Fender, Sammy Virji, St.Vincent, The Backseat Lovers e The Teskey Brothers.