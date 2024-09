O álbum de estreia dos Oasis, "Definitely Maybe", conquistou a liderança do top do Reino Unido, 30 anos depois do lançamento. O primeiro disco da banda britânica foi editado em 1994 e conta com temas como "Supersonic", "Shakermaker", "Live Forever" ou "Cigarettes & Alcohol".

Depois de Liam e Noel Gallagher anunciarem o regresso aos palcos, "Definitely Maybe" registou um aumento de 408% nas vendas, consolidando o primeiro lugar no top de álbuns do Reino Unido.

Os irmãos Liam e Noel Gallagher anunciaram na semana passada que voltariam a juntar-se para esta digressão, provocando euforia entre os seus seguidores, 15 anos após a separação do emblemático grupo de rock.

No entanto, a caótica venda de bilhetes para os concertos de Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo e Dublin irritou e frustrou muitos dos seus fãs no último sábado, quando todos foram vendidos.

Os sites de venda colapsaram e muitos nem sequer conseguiram ter acesso, enquanto outros foram instados a esperar. Aqueles que conseguiram ter acesso às páginas tiveram a desagradável surpresa de ver que os preços tinham até duplicado devido à forte procura.