Em comunicado hoje divulgado, a ACERT anuncia que os Clã, que estão de regresso aos palcos portugueses, "são o grande nome para este início de ano em Tondela" e apresentarão o seu último álbum no dia 28 de janeiro.

"Ainda em janeiro, celebra-se na ACERT o décimo aniversário da Cadeira Amarela, nos dias 20 e 21 de janeiro, com quatro concertos. Behind the RedGiant, Jesus or a Gun, Always on the Road e, para terminar, Old School Vinyl Records são os espetáculos a que poderão assistir", acrescenta.

Em fevereiro, subirá ao palco a d’Orfeu Associação Cultural e, em março, Elas e o Jazz e o projeto musical A Sul.

A ACERT promete para o primeiro trimestre do novo ano uma programação diversa que, além da música, terá momentos de teatro, oficinas para famílias, espetáculos exclusivos para o público escolar, uma exposição e uma formação.

Também o teatro, que é "a génese e essência da ACERT, como forma de potenciar encontros com público", se assume como um dos eixos de programação com maior força na próxima temporada.

Segundo a ACERT, "depois do sucesso da estreia", regressa ao palco a mais recente criação da companhia da casa, o Trigo Limpo, intitulada "Frida Kahlo, A Filha Da Grande Manhã", nos dias 13 e 14 de janeiro.

"O Céu não lhes responde", uma criação da Este – Estacão Teatral, "Antiprincesas - Clarice Lispector", de Cláudia Gaiolas, e "Cartas de Guerra", uma peça da Casa da Esquina, são outros espetáculos de teatro para ver em Tondela.

No que respeita às propostas para as famílias, a ACERT destaca a Oficina de Filosofia, de Joana Rita Sousa, que se realiza a 11 de março.

"Esta é uma oficina pensada para crianças e seus familiares, a fim de praticarem o pensamento criativo e crítico, bem como o cuidadoso e colaborativo. Uma espécie de ginásio do pensamento", explica.

Durante este trimestre, a galeria do espaço Novo Ciclo ACERT será ocupada pela exposição "Propostas para abril", de Rogério Ribeiro, que reúne um conjunto de pinturas, desenhos e serigrafias do artista que remetem para temáticas que dominaram o seu percurso de trabalho, com obras anteriores ao 25 de Abril de 1974.