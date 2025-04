Promovido pelo Trigo Limpo teatro ACERT (Associação Cultural e Recreativa de Tondela), o espetáculo da Queima e Rebentamento do Judas acontecerá no sábado do fim de semana da Páscoa e servirá para simbolicamente, através do fogo, purificar o mundo de todos os males.

"Tentámos encontrar uma forma simples e eficaz, mas poética, de transmitir ao público a crítica acutilante sobre os males, para que no fim nos consigamos rir", acusando o boneco de todos os males e condenando-o ao fogo, disse hoje aos jornalistas o ator Pompeu José.

A temática da globalização, uma "teia" que une todos e que, segundo Pompeu José, é mais uma "globalienação", será abordada durante o espetáculo, que decorrerá num país de mosquitos.

"Temos de a saber usar não como uma prisão, mas como uma capacidade de união e de força", afirmou, contando que "os mosquitos têm consciência de que vão ser comidos pela aranha, mas aceitam aquela vida".

Realizado desde 1996, este espetáculo comunitário é antecedido por oficinas de interpretação, movimento, música e construção cenográfica, que têm início na próxima segunda-feira e cujos participantes esgotaram as inscrições em menos de três dias.

No dia do espetáculo, que se realizará no recinto da feira, "visivelmente, para o público vão estar 350 pessoas em cena" - 60 na parte musical e 290 na representação - disse Pompeu José, acrescentando que a ACERT não tem "capacidade de funcionamento, de coordenação, nem de meios" para mais.

"A Queima do Judas é feita de raiz e de novo: as ideias do texto e da dramaturgia, a composição musical, a cenografia, os figurinos, o fogo, tudo. Isto tudo é preparado e concebido anteriormente, mas é construído integralmente em cinco dias", frisou.

Pompeu José contou que quem participa nas oficinas e no espetáculo da Queima e Rebentamento do Judas passa "a perceber que é possível fazer em conjunto coisas grandiosas, que é possível fazer um boneco gigantesco e oferecê-lo à comunidade queimando-o".

"Quer quem participa, quer quem assiste, lava mesmo a alma com aquele fogo", garantiu.