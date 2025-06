Olof Dreijer foi um dos nomes que passaram no palco Panorama Lisboa do MEO Kalorama, festival que decorreu de 19 a 21 de junho no Parque da Bela Vista. Em entrevista ao SAPO Mag, o músico e produtor que fez parte dos The Knife recorda a experiência na banda e antecipa detalhes dos seus próximos discos a solo - um EP e um álbum. "Tento encontrar o tipo de sons que ainda não foram muito explorados", sublinha o artista sueco. Veja no vídeo abaixo.