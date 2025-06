Um dos concertos mais dançáveis do MEO Kalorama esteve a cargo dos L'Impératrice, que atuaram no Palco San Miguel do festival lisboeta a 19 de junho. No Parque da Bela Vista, os franceses partilharam com o SAPO Mag como foi a criação do seu novo álbum, "Pulsar", e não pouparam elogios ao público português. Veja a entrevista no vídeo abaixo.