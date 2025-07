O Douro & Porto Wine Festival é um evento muito especial. Desde o lugar idílico em que se realiza, em Cambres, Lamego, com uma paisagem de perder o fôlego, até ao próprio conceito de cozinha de chef e stands de vinicultores. Acrescenta-se boa música e temos a fórmula para o sucesso.

Uma noite quente de julho, um verde a perder de vista, o rio que segue calmamente o seu leito, um bom copo de vinho da região demarcada e o melhor cartaz musical. Assim se escreve o êxito de um festival único no país.

David Fonseca, o instigador

Comecemos pelo fim. Por volta da meia noite, David Fonseca, arrebatador, enérgico e incansável, toma de assalto o palco do festival e a plateia. Não há como os festivaleiros ficarem indiferentes à sua atuação. Canta-se, dança-se e grita-se a plenos pulmões, instigados por um artista insaciável, que trata os concertos por tu. Já não há segredos. David entrega-se a cada tema, com uma garra desmesurada, que contagia o público.

Há tempo para problemas técnicos, que rapidamente se resolvem ao som de uma música dos Silence 4. Há tempo para Mário Viegas que, divinamente, recita “Urgentemente”, de Eugénio de Andrade. Há tempo para António Variações com o estrondoso sucesso “O Corpo é que Paga”. Nos concertos do David Fonseca, há tempo para tanto, mesmo que ele faça o tempo parar.

David Fonseca David Fonseca créditos: Paulo Soares

Vanessa da Mata, o aconchego da música popular brasileira

Vanessa da Mata traz na mala um punhado de sucessos em nome próprio, que vai intercalando com alguns dos grandes temas de reconhecidos compositores brasileiros. Uma mistura vencedora, que conquista os festivaleiros, desde o primeiro momento.

Com um figurino esplêndido, a cantora brasileira traz conforto a uma noite quente de verão. A sua voz envolvente e os temas tranquilos são bálsamos para a alma.

2 Pares de Botas 2 Pares de Botas créditos: Paulo Soares

2 Pares de Botas, a country no seu esplendor

Joana Almeirante e Nena construíram um projeto que tem pernas (ou botas) para andar. Alicerçado sobre a música country, com temas próprios e de outros compositores, as duas cantoras fazem um “match” perfeito no palco. É certo que a hora da atuação (20h30) ainda contava com um recinto “envergonhado”. Nada que afetasse as prestações em palco. Em sintonia, as duas autoras souberam conquistar os festivaleiros e apresentar um espetáculo alegre, relaxante e descontraído.

S. Pedro e João Só S. Pedro e João Só créditos: Paulo Soares

S. Pedro, um nome a lembrar

A difícil tarefa de inaugurar o festival, às 19 horas, esteve nas mãos (e na voz) de S. Pedro. Quem nunca ouviu um tema do cantautor, anda a perder música “da boa”.

Com uma carreira consolidada, S. Pedro tem lançado novos temas e participado em novas colaborações, das quais ainda vamos ouvir muito falar (cantar). A interpretação de dois dos seus temas contou com a presença de João Só, que veio, sem dúvida, preencher uma atuação, até ali e depois disso, imaculada, leve e divertida. Os seus temas mais recentes estão muito bem conseguidos e são entretenimento puro para a longa noite que estava por vir.

O Douro & Porto Wine Festival segue este sábado, dia 5, ao som de Margarida, João Só e convidados, Os Quatro e Meia e James Morrison. A noite promete...