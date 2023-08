O programa, de entrada livre, começa a partir das 15h00 com a exibição do filme "Ma femme chamada bicho" (1978), de José Álvaro de Morais, seguindo-se o "Concerto para quadro de Vieira da Silva", de João Pais Filipe, baterista/percussionista e escultor sonoro do Porto, e o concerto do harpista Eduardo Raon.

A pintura "Atelier, Lisbonne "(1935), de Maria Helena Vieira da Silva, exposta no Museu da Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva, foi escolhida pela dupla de artistas Sara & André como obra a ser investigada e traduzida numa instalação/escultura na Casa-Atelier Vieira da Silva.

O resultado deste trabalho é uma versão tridimensional da pintura, que ocupa o atelier onde a própria pintura foi produzida, numa proposta que serve de mote "para o público pensar e testar modelos de tradução multidisciplinar, assim como refletir sobre o conceito de atelier como lugar de experimentação, de fabrico e de contemplação”, segundo o museu.