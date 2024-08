O prémio é atribuído pela associação de críticos do Reino Unido, que reúne mais de 500 críticos das várias áreas artísticas.

“O ano passado trouxe uma grande oportunidade para Dinis Sousa e este aproveitou-a ao máximo, dirigindo impressionantes apresentações de ‘Les Troyens’, de Berlioz, em Londres, Salzburgo e Berlim”, lê-se no comunicado divulgado na quarta-feira e divulgado na sexta pela Orquestra XXI, projeto que criou com outros músicos portugueses emigrados.

Os críticos britânicos realçaram que “Sousa consegue um equilíbrio ideal entre atenção ao detalhe e um forte sentido da arquitetura das obras, e traz sempre uma energia eletrizante e dramática à sua direção”.

Na última temporada, Dinis Sousa estreou-se em salas como o Carnegie Hall, em Nova Iorque, a Philharmonie de Berlim, no Festival de Salzburgo, na Philharmonie de Paris, entre outras, à frente de orquestras como a Royal Concertgebouw Orchestra, Swedish Radio Symphony Orchestra, Orchestre Révolutionnaire et Romantique, English Baroque Soloists e o Monteverdi Choir.

O maestro, natural do Porto, foi descrito pelo jornal The Guardian como “eletrizante em momentos de grandiosidade, drama e intensidade emocional”, as suas apresentações ao longo desta temporada foram aclamadas pela imprensa um pouco por todo o mundo, enfatizou o comunicado.

Dinis Sousa estudou na Guildhall School of Music and Drama, em Londres, e foi nomeado maestro titular da orquestra Royal Northern Sinfonia em 2021, depois de já ocupar o cargo de maestro assistente do Coro Monteverdi e Orquestras, do regente John Eliot Gardiner.

No ano passado, o português substituiu Gardiner em múltiplos concertos do Coro Monteverdi, sob o aplauso da crítica.

A 10 de junho de 2015, foi condecorado com o grau de Cavaleiro da Ordem do Infante D. Henrique.