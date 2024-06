O sorriso e o brilhozinho nos olhos não deixam dúvidas: Mark Ambor é apaixonado por música e está a viver um sonho.O artista, conhecido por temas como "Belong Together" e "Good To Me", esteve à conversa com o SAPO Mag e revelou os primeiros detalhes sobre o seu álbum de estreia, "Rockwood". Veja o vídeo.