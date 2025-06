Tal como no segundo dia do Primavera Sound Porto, que contou com concertos de Central Cee, Deftones ou Beach House, este sábado, dia 14 de junho, as atenções do público também se dividiram entre vários palcos.

"Os grandes protagonistas do terceiro dia foram os Parcels (que convidaram a portuguesa MARO), Wet Leg, HAIM e Jamie xx. O dia contou ainda com concertos de artistas portuenses como David Bruno e a banda Nunca Mates o Mandarim."

O filme do dia poderia começar por qualquer um dos principais concertos porque todos receberam atenções de cabeças de cartaz. Mas foi com Jamie xx, ao final da noite, que a multidão se concentrou (quase) na totalidade no palco Porto.

Ao Parque da Cidade do Porto, o membro dos The xx trouxe um set energético, com alguns temas dos seus álbuns solo. Durante mais de uma hora, o produtor britânico conduziu o público por uma viagem sonora que misturou house, UK garage e batidas que convidaram todos para a pista de dança.

Durante o concerto, o foco esteve sempre na música e na celebração coletiva. No Porto, Jamie xx criou um ambiente de dança contínua, que foi crescendo até aos momentos finais.

'Girl power' com Wet Leg e HAIM

Wet Leg créditos: Hugo Lima / www.fb.me/hugolimaphotography

Antes de Jamie xx transformar o Primavera Sound Porto numa grande pista de dança, as Wet Leg convocaram os festivaleiros para um ritual indie de guitarras afiadas, letras mordazes e danças desajeitadas — tudo com a irreverência que as tornou fenómeno global.

Rhian Teasdale e Hester Chambers, amigas de infância da Ilha de Wight, conquistaram o mundo em 2022 e, desde então, somam milhões de ouvintes, ganharam um par de BRIT Awards e um par de Grammys e fizeram uma digressão com Harry Styles - que está de férias em Portugal.

No Primavera Sound Porto 2025, tal como em Barcelona, as Wet Leg trouxeram sete novas canções para o palco - no total, foram sete, incluindo os dois singles já lançados, “Catch These Fists” e “CPR”. A dupla apresentou ainda “Liquidize”, “Davina Mccall”, “Jennifer’s Body”, “Mangetout” e “Pillow Talk”.

Mas os temas do álbum de estreia, lançado em 2022, também não foram esquecidos - "Wet Dream", "Supermarket", "Oh No", "Ur Mum", "Too Late Now", "Being in Love", "Angelica" e "Chaise Longue" foram destaques do alinhamento energético e cativante.

Sem complicações e diretas ao assunto, as Wet Leg mostraram que continuam a ser uma das bandas mais fortes da sua geração e com um futuro brilhante pela frente. Entre novidades promissoras e hinos, deixaram no Primavera Sound Porto água na boca para o álbum que está a chegar.

HAIM créditos: Hugo Lima / www.fb.me/hugolimaphotography

Pouco depois, a história da noite continuou a ser escrita no feminino.Depois das 22h00, as HAIM subiram ao palco Vodafone para conquistar corações e despertar emoções.

O novo disco, "I quit", apesar de só chegar no dia 20 de junho, é a base conceptual de todo o concerto. Com um ecrã no fundo do palco, durante as canções as irmãs passaram várias mensagens, como “deixei de pensar que sou o problema”, “deixei a tua ‘porcaria’” ou “desisti das relações”.

De “I quit”, o trio apresentou os temas "Everybody’s trying to figure me out", "Blood in the Streets" e "Down to be wrong". Apesar de recentes, os refrães já estão na ponta da língua dos fãs mais fiéis.

“Relationships”, single do álbum, também não ficou de fora e foi um dos temas mais celebrados e cantados pela multidão. "Estamos prestes a tocar uma música sobre relacionamentos. O relacionamento mais longo que já tivemos foi com vocês", disse Este Haim, em lágrimas.

O alinhamento contou ainda com temas como "The Wire", "Gasoline", "Summer Girl" ou "Want You Back".

Durante o concerto, as irmãs não esconderam a felicidade e emocionaram-se com a reação do público. “É a nossa maior plateia sempre”, confessaram.

Com uma mistura de energia, emoção e talento, as HAIM conquistaram o público do Primavera Sound Porto do primeiro ao último acorde. O concerto foi uma viagem pelo novo álbum “I Quit” e pelos sucessos que já fazem parte da história da banda, deixando a plateia ansiosa por um regresso, já com todas as novas canções.

A surpresa dos Parcels

No terceiro dia do Primavera Sound Porto, os Parcels também conquistaram o público. À hora do pôr do sol, os australianos brindaram com alegria ao som do seu funky disco-funk contagiante e que convida todos a dançar.

A celebração contou com temas como "Overnight", "Lightenup", "Gamesofluck", "Everyroad", "IknowhowIfeel", "Yougotmefeeling" ou "Hideout". E também contou com um presente para os fãs: MARO juntou-se a Louie Swain, Patrick Hetherington, Noah Hill, Anatole "Toto" Serret e Jules Crommelin para interpretar “Leaveyourlove”, tema que lançaram juntos em novembro de 2024.

A edição de 2025 do Primavera Sound Porto chega ao fim este domingo, 15 de junho, com um dia dedicado à música eletrónica. A partir das 15h00, Catarina Silva, HAAI, Mura Masa e Paul Kalkbrenner prometem animar o Parque da Cidade do Porto.

Ao longo de três dias, o festival recebeu cerca de 110 mil pessoas.