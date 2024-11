O Primavera Sound regressa ao Porto nos dias 12, 13, 14 e 15 de junho de 2025. Depois de muitos rumores e apostas (alimentados pelo cartaz da edição de Barcelona), a organização revelou os nomes que vão passar pelo Parque da Cidade no próximo ano.

No próximo ano, o festival vai contar com um dia extra, dedicado à música electrónica."Em 2025, o festival recebe pela primeira vez um dia dedicado à música electrónica, no dia 15 de junho", explicou a organização em comunicado.

Charli xcx, Central Cee, Jamie xx, Beach House, Deftones e Fontaines D.C são alguns dos destaques. Turnstile, TV On The Radio Wet Leg, Liniker, The Dare, Kim Deal e Momma também vão passar pelo festival.

Pelo Parque da Cidade do Porto vão também passar os artistas portugueses David Bruno, A Garota Não, Capitão Fausto, Surma ou Maria Reis.

Veja o cartaz: