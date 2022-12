Fernando Daniel anunciou esta quinta-feira a sua estreia em nome próprio na Altice Arena, a 14 de outubro, e na Super Bock Arena, a 11 de novembro de 2023.

O anúncio surge depois de o artista ter lançado, de surpresa "Prometo", o primeiro single daquele que será o seu terceiro álbum de originais, com lançamento previsto para o primeiro semestre do ano. O disco servirá de mote à nova digressão, que culminará com estes dois concertos "com grandes produções únicas e exclusivas", avança a editora Universal Music. Os bilhetes já estão disponíveis.

Fernando Daniel começou por se fazer notar em 2016 no programa "The Voice Portugal" (RTP1), que venceu e onde tem uma das provas cegas mais vistas do mundo na história do concurso de talentos.

Em 2018, editou o álbum de estreia, "Salto", ao qual se seguiu "Presente", em 2020.

Em 2019 e 2020, venceu o MTV EMA de Best Portuguese Act. Em 2021, foi convidado para mentor no programa "The Voice Kids Portugal" (RTP1), no qual se manteve em 2022. Em julho deste ano, recebeu a Medalha de Mérito Municipal Cobre no Dia do Município de Ovar.