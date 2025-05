Depois de uma primeira edição em 2024, o FESTOM está de volta a Sesimbra este sábado com "música, arte e atitude", além de "cerveja e boa comida", descreve a organização em comunicado.

O evento de entrada livre criado pelo projeto No Tom Errado em parceira com o Grémio Cezimbrense celebra a nova música portuguesa com concertos e DJ sets, incluindo ainda bancas de arte alternativa e serviços de tatuagens ou piercings.

Bad Tomato, Idle Hand, Daisy Capital Hotel e Beatfish são as bandas em destaque da segunda edição. Dr. Drakim e Katana completam o cartaz no formato DJ set. Com início agendado para as 15h00, as atuações deverão terminar perto da uma da manhã.