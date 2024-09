No próximo sábado, dia 28 de setembro, às 21h30, DJ Ride promete fazer a festa no "Há Música na Casa da Cerca", projeto devolvido desde 2015 pela Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea em parceria com a editora e promotora PontoZurca - editora e produtora discográfica.

A atuação do DJ português, inserida nos Concertos ao Pôr do Sol, vai decorrer no pátio de entrada da Casa da Cerca, em Almada. A entrada é gratuita (sujeita à lotação do espaço).

Já durante a tarde de sábado, às 16h00, Vhils ficará responsável pela playlist. "Os Concertos ao Pôr do Sol voltam a incluir, em 2024, a apresentação de playlists de convidados. São momentos em que podemos ouvir as músicas favoritas escolhidas por personalidades relevantes no contexto da programação do ano, entre as quais atores, músicos, artistas, ativistas, escritores, etc", resume a equipa, em comunicado.