A peça única foi criada pelos membros da banda, enquanto participavam numa comemoração num restaurante antes de um concerto em Candlestick Park, em São Francisco, sua última atuação com bilhetes vendidos.

A refeição ficou a cargo do fornecedor local, Joe Vilardi, e na toalha de mesa deixaram a sua marca os 'Fab Four', John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, além da cantora de 'folk music' Joan Baez.

Ao invés de colocá-la para lavar, Vilardi decidiu emoldurar e exibir a peça na vitrine do seu estabelecimento, de onde foi roubada durante uma noite menos de uma semana depois.

Mais de 50 anos de mistério terminaram em 2021, quando o neto de Vilardi, Michael Vilardi, recebeu um telefonema do Texas. "Era uma senhora, a perguntar se nossa família tinha uma empresa de catering em São Francisco, e tive a sensação de que saberia algo sobre a toalha", contou à AFP.

"O seu irmão estava com a toalha de mesa, não sabia o que fazer com ela e guardou-a durante todos estes anos", disse. O homem havia recebido a peça como pagamento de uma dívida de alguém que lhe disse que era valiosa, contou Vilardi.

"Tentou vendê-la, mas como era roubada, podia ter tido problemas, então, a sua irmã convenceu-o a devolvê-la", contou.

Foi assim que a toalha de mesa, que foi bem conservada durante a sua longa ausência, voltou às mãos de Vilardi. "Foi um momento muito emocionante porque não sabíamos se a veríamos. Todos crescemos a ouvir a história, mas nenhum de nós tinha visto a toalha de mesa", revelou.

Agora, esta peça única que faz parte da história dos The Beatles, que tem o desenho de Lennon de um pôr do sol amarelo e uma série de esboços de retratos feitos por McCartney e Baez, assim como as assinaturas de Starr e Harrison, será vendida em leilão online.

A casa de leilões Bonhams estima que o seu valor possa chegar a 25 mil dólares quando a venda for encerrada, a 19 de outubro.

O concerto no Candlestick Park entrou para a história como a última apresentação comercial da banda, que anunciou a sua separação após esta digressão pela América do Norte.

Mais de 50 anos depois, a "Beatlemania" sobrevive e as lembranças do grupo continuam a despertar o interesse de fãs de todas as gerações e alcançando preços exorbitantes em leilões.

Em 2015, o primeiro contrato assinado pelos Beatles foi vendido em um leilão em Nova Iorque por 75.000 dólares.