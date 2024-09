No dia 27 de setembro, o ArrábidaShopping, em Vila Nova de Gaia, será palco do início das celebrações dos 45 anos de carreira dos GNR. O concerto, que vai decorrer no parque de estacionamento exterior do centro comercial, é de entrada livre, mediante apresentação de pulseira (reservada através do site, limitada à lotação do recinto).

O espetáculo, marcado para as 21h30, está integrado na exposição “GNR: Os Primeiros 45 Anos”, presente no ArrábidaShopping até ao dia 21 de outubro.

Na sexta-feira, antes da banda subir ao palco, às 20h30, os The Stupid Cupids dão início à noite com ritmos country, blues e rock’n’roll. O quinteto foi o vencedor da primeira edição do Arrábida Music.

"“Os GNR são um nome incontornável da música portuguesa e um ícone do norte do país. Para o ArrábidaShopping, é um enorme orgulho colaborar com uma banda tão emblemática numa iniciativa que transforma o nosso parque de estacionamento exterior num autêntico recinto com capacidade para 7 mil pessoas e, assim, democratizando o acesso à cultura. É ainda mais gratificante juntarmos a isto a divulgação de novos talentos, através do concurso Arrábida Music, e podermos assistir à abertura do concerto por parte dos vencedores desta primeira edição, os The Stupid Cupids”, destaca Tomás Furtado, diretor do ArrábidaShopping.