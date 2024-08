Em 2024 o Eco Festival Azores Burning Summer celebra a sua 10.ª edição na Praia dos Moinhos, Porto Formoso (São Miguel, Açores) com uma festa cheia de artistas e bandas que marcaram as anteriores e com uma noite dedicada a Cabo Verde.

A ligação do Azores Burning Summer às músicas do mundo, em especial à música africana, é uma das características mais marcantes deste festival, cada vez mais cosmopolita. Há uma crescente procura pelas sonoridades quentes e exóticas de outras latitudes.

A primeira noite da 10.ª edição, 30 de agosto, é assim especialmente dedicada a Cabo Verde, tendo como principal atração a artista Mayra Andrade, que se estreia nos Açores com o projeto “reEncanto”. Acompanhada pelo compatriota Djodje Almeida na guitarra acústica, Mayra convida-nos a redescobrir algumas das suas canções mais belas, percorrendo a sua discografia desde Navega (2006) até Manga (2019), num concerto de atmosfera intimista que tem alcançado enorme sucesso nos mais variados palcos e que certamente se tornará mágico no anfiteatro natural do parque dos Moinhos. A festa cabo-verdiana continua com a autenticidade do artista Princezito e o funaná eletrizante dos Ferro Gaita. A edição deste ano contará com a presença do Ministro da Cultura de Cabo Verde, Augusto Veiga, que vem ao Azores Burning Summer celebrar e reforçar a ligação que os dois arquipélagos mantêm pela via cultural.

Para a segunda noite, 31 de agosto, foram convidados alguns dos artistas mais marcantes das edições passadas do festival. A organização convidou Moullinex (Luís Clara Gomes) para programar esta noite de sábado e para preparar um concerto especial e exclusivo para a comemoração dos 10 primeiros anos do evento, o único concerto em formato banda que Moullinex irá realizar em 2024, e terá como convidados especiais Selma Uamusse e Best Youth. Moullinex é o alter ego do produtor português, DJ e multi-instrumentista Luís Clara Gomes. Desde contemplações melancólicas na eletrónica à house e discos mais exuberantes, o seu trabalho tem colhido elogios à escala global tanto do público como da crítica.

Neste ano de celebração, a organização tonou o festival ainda mais acessível a todas as pessoas, de todas as idades.

Assim, haverá dois parques de estacionamento automóvel gratuitos, 24 horas, com capacidade para um total de 1600 viaturas, para reduzir o tráfego, a pegada carbónica e melhorar a qualidade da vivência na zona dos Moinhos e recintos do festival. Haverá ainda estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida. A organização incentiva a partilha de veículos (car sharing), bem como a mobilidade pedonal (os parques de estacionamento são localizados a 1 e quilómetros do recinto) e será disponibilizado um serviço de shuttle gratuito, com recurso a veículos elétricos, que faz a ligação (ida e volta) entre os parques de estacionamento e os recintos do evento e praia dos Moinhos, das 12h00 às 6h00 do dia seguinte, nos dias 30 e 31 de agosto. Todos os acessos são direcionados por elementos da organização e polícia de segurança pública.

PROGRAMA MUSICAL

30 de agosto, sexta-feira:

Praia dos Moinhos

16:00 DJ Set - Narco Paulo

18:00 Moinhos Revival Jam by Jaime Goth

20:00 FIM

Parque dos Moinhos

20:00 DJ Set - Novo Major

21:30 Concerto - Princezito

22:30 DJ Set - Adrian Sherwwod & Ghetto Priest

23:30 Concerto - Mayra Andrade

00:45 DJ Set - Milhafre

01:45 Concerto - Ferro Gaita

03:00 DJ Set - Mesquita & Laura

04:30 FIM

31 de agosto, sábado:

Praia dos Moinhos

16:00 DJ Set - FLiP

18:00 Moinhos Revival Jam by Ricardo Reis

20:00 FIM

Parque dos Moinhos

20:00 DJ Set - Isilda Sanches

21:30 Concerto - Da Chick

22:30 DJ Set - Herberto Quaresma

23:30 Concerto - Moullinex

00:45 DJ Set - Pedro Tenreiro

01:45 Concerto - Xinobi

03:00 DJ Set - Moullinex + Xinobi

04:30 FIM

Praia dos Moinhos

04:30 Landart - BURNING LOVE/ Instalação de fogo

06:00 FIM

