Os Green Day lançaram na passada sexta-feira, dia 19 de janeiro, o álbum "Saviors". O sucessor de "Father of All Motherfuckers", de 2020, já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

O novo álbum foi gravado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirt e Tré Cool em Londres e Los Angeles e marca o reencontro com o produtor de longa data Rob Cavallo ("American Idiot" e "Dookie").

"The American Dream Is Killing Me" e "Look Ma, No Brains!" foram os primeiros singles conhecidos de "Saviors".

Nos próximos meses, os Green Day vão arrancar uma nova digressão. A banda norte-americana não deverá passar por Portugal, mas tem dois concertos agendados para Espanha - o grupo vai atuar no festival espanhol Son do Camiño (Monte do Gozo, em Santiago de Compostela) e no Road to Rio Babel, em Madrid.

ALINHAMENTO:

LADO A

1. ‘The American Dream Is Killing Me’

2. ‘Look Ma, No Brains!’

3. ‘Bobby Sox’

4. ‘One Eyed Bastard’

5. ‘Dilemma’

6. ‘1981’

7. ‘Goodnight Adeline’

LABO B

8. ‘Coma City’

9. ‘Corvette Summer’

10. ‘Suzie Chapstick’

11. ‘Strange Days Are Here to Stay’

12. ‘Living In The ’20s’

13. ‘Father To A Son’

14. ‘Saviors’

15. ‘Fancy Sauce’