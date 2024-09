Os Green Day anunciaram os primeiros concertos para o verão de 2025. A banda Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool deverá confirmar novas datas nas próximas semanas.

Esta segunda-feira, 16 de setembro, o grupo confirmou que vai subir ao palco do festival Hurricane, em Scheeßel, na Alemanha, no dia 20 de junho de 2025. No dia seguinte, os Green Day viajam para outra cidade alemã (Tuttlingen), para atuarem no festival Southside.

A revista NME lembra ainda que a banda poderá subir ao palco do festival de Glastonbury 2025.