A lista das celebridades mais ricas do Reino Unido com menos de 30 anos foi revelada esta quarta-feira, dia 30 de outubro, pela revista Heat. Pelo segundo ano consecutivo, Harry Styles ocupa o primeiro lugar, com um fortuna avaliada em mais de 200 milhões de libras (cerca de 240 milhões de euros).

Tal como em 2023, o segundo lugar pertence a Dua Lipa (124,8 milhões de euros), que viu a sua fortuna crescer no último ano. Tom Holland estabeleceu-se no terceiro lugar, com cerca de 36,72 milhões de euros, seguido por Lewis Capaldi.

Já Millie Bobby Brown é a atriz com menos de 30 anos mais rica do Reino Unido, com uma fortuna de cerca de 26,4 milhões de euros.

CONHEÇA O TOP 10: