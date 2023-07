Segundo a canção de Quim Barreiros "O Melhor Dia Para Casar", 31 de julho é a data ideal para a cerimónia. "Qual é o melhor dia p'ra casar/ Sem sofrer nenhum desgosto/ O trinta e um de julho/ Porque depois entra agosto", canta o artista.

O músico português lançou o tema em 1996, há 24 anos. "O Melhor Dia Para Casar" é o tema que abre o disco "Minha Vaca Louca", editado no mesmo ano, e de onde também fazem parte os temas "Oh Zé Tira O Pé" ou "Eu Sou Caçador".

A carreira de Quim Barreiros começou nos anos 1970. Em 2021, o cantor celebrou 50 anos de carreira.

Segundo os dados do Spotify, "A Cabritinha", "A Garagem da Vizinha", "Bacalhau À Portuguesa" e "Mestre da Culinária" são os temas mais ouvidos do artista no serviço de streaming de música online.