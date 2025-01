Depois da canção da equipa do programa "As Três da Manhã", da Renascença, Charli Elle também decidiu criar um tema inspirado no caso que envolve o deputado eleito pelo Chega (CH) e agora não inscrito, Miguel Arruda, suspeito de furtar malas em aeroportos.

A canção criada pela artista é uma versão de "Garagem da Vizinha", de Quim Barreiros. "Roubo a mala, tiro a mala e vendo o que eu quiser/ A euro lá na Vinted e ninguém vai perceber/ Este belo aeroporto/ com bagagem bem bonita/ cheguei bem antes do dono/ por isso, agora é minha", canta Charli Elle.

Veja o vídeo:

"Gamou-me a mala no aeroporto"

A equipa do programa "As Três da Manhã", da Renascença, também criou uma canção sobre o caso que envolve Miguel Arruda, suspeito de furtar malas em aeroportos.

O tema é uma adaptação de "Deixou-me a Mala no Comboio", de Bárbara Tinoco e Rosinha.

"Mas desta vez foi diferente, como é que isto foi acontecer?/ Quando cheguei ao tapete/ Não havia malas, só vi um careca a correr", canta Inês Lopes Gonçalves. "Gamou-me a mala no aeroporto, gamou-me a mala, gamou-me a mala no aeroporto", continua Rosinha.

"Pode ser que não acabe mal/ E o careca devolva a mala/ Ele não vai querer nada, a menos que use o meu fio dental", cantam.

Veja o vídeo: