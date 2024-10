Fãs de todo o mundo têm-se reunido para recordar Liam Payne, que morreu na passada quarta-feira, 16 de outubro, aos 31 anos. No Porto, dezenas de seguidores do cantor reuniram-se junto ao Estádio do Dragão, onde os One Direction atuaram em 2014.

Além da cidade Invicta, este fim de semana, aconteceram homenagens em várias cidades de todo o mundo.

O ex-membro da boy band morreu na sequência de uma queda no hotel onde estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina. Os investigadores disseram que a morte do artista estava aparentemente relacionada ao "abuso de substâncias tóxicas".

Veja os vídeos:

O pai de Liam Payne chegou a Buenos Aires na passada sexta-feira e visitou o memorial improvisado do lado de fora do hotel onde o seu filho morreu. À tarde, esteve no hotel CasaSur, onde ocorreu a tragédia, e, ao sair, parou em silêncio no santuário improvisado, no qual os fãs lotaram os passeios com fotografias, flores, cartas e velas.

"Ele fez parte de nossa infância"

Os fãs de Liam Payne foram convidados nas redes sociais a reunirem-se junto à estátua de Peter Pan no Hyde Park, em Londres, este domingo, para depositar “flores, cartas, balões e fotos”. Reunidos à chuva com guarda-chuvas, grupos de jovens cantaram músicas do One Direction.

"Ele fez parte da nossa infância, viemos apenas para homenageá-lo”, disse à AFP a estudante Katie Etchells, de 20 anos, que usava uma camisola do One Direction.

"Acho que ele iria ficar feliz por saber que muitas pessoas o adoravam”, disse em lágrimas a italiana Luna Franco, 20 anos.

Centenas de fãs também se juntaram em Edimburgo e Glasgow, bem como em Paris, Nova Iorque ou Estocolmo.

Os fãs do músico também se reuniram na tarde de domingo em Birmingham, no centro da Inglaterra, perto de Wolverhampton, onde Liam Payne nasceu e cresceu. Também foram realizadas homenagens na Cidade do México, em Quito e em várias cidades da Colômbia.