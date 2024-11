Familiares e amigos de Liam Payne, incluindo os seus ex-companheiros da banda One Direction, reuniram-se esta quarta-feira, dia 20 de novembro, em Amersham, no oeste de Londres, para o funeral do cantor, que morreu em outubro, aos 31 anos, em Buenos Aires.

Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson estiveram na cerimónia organizada na igreja de Saint Mary's desta localidade de Buckinghamshire, a cerca de 45 km da capital britânica, decorada com flores e velas.

Pouco depois da chegada dos quatro ex-colegas de Liam Payne, o caixão do cantor chegou num carro funerário branco puxado por cavalos, com homenagens com flores com as palavras "Filho" e "Papa".

Atrás do cortejo fúnebre estavam os pais do músico, inconsoláveis, neste funeral privado em que também estiveram presentes as suas duas irmãs, a ex-parceira de Liam Payne, a cantora dos Girls Aloud, Cheryl Tweedy, o seu filho de nove anos, Bear, e a sua última namorada, a influencer norte-americana Kate Cassidy.

Dezenas fãs, atrás de um cordão de segurança, também marcaram presença depois do funeral, mantido em segredo pela sua família, ter sido anunciado pouco antes por alguns meios de comunicação britânicos.

"Como a morte dele foi tão pública, acho que é bom ter o funeral privado", disse uma das fãs, Sheila Morris, de 65 anos, de Amersham.

Liam Payne ficou conhecido nos One Direction, ao lado de Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan.

O artista falou publicamente sobre a sua luta contra o abuso de drogas e como lidar com a fama desde muito jovem.

O cantor morreu devido a "múltiplos traumatismos" e "hemorragias internas e externas" após a queda da varanda do hotel, segundo a autópsia.

O músico britânico teria consumido álcool, cocaína e um antidepressivo antes de morrer, informaram, a 7 de novembro, as autoridades da Argentina, que acusaram três pessoas.

Um dos arguidos é o acompanhante diário de Liam Payne durante a sua estadia em Buenos Aires, acusado de abandono de pessoa seguido de morte (crime que acarreta uma pena de 5 a 15 anos).

O segundo acusado é um funcionário de um hotel que, segundo a acusação, "deve responder por dois fornecimentos comprovados de cocaína a Liam Payne". O terceiro é outro fornecedor de drogas que é "acusado de outros dois fornecimentos claramente comprovados durante dois momentos diferentes a 14 de outubro".

O corpo do músico foi levado para o Reino Unido no início de novembro.