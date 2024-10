Na estreia do espetáculo "Numanice" em Portugal, Ivandro juntou-se a Ludmilla em palco para cantar “Perfume”, um tema inédito protagonizado por ambos os artistas.

A canção foi composta pelo artista português e pela cantora brasileira em 2023, no Rio de Janeiro. A estreia de "Perfume" aconteceu no Estádio do Restelo para 13 mil fãs - veja aqui o videoclipe gravado ao vivo.

"Em noite de celebração, o aroma até então desconhecido de 'Perfume' foi revelado pelos próprios artistas numa interpretação conjunta da canção que ambos compuseram no Rio de Janeiro em 2023, fragrância que contagiou de imediato os milhares de fãs da canarinha — que, se não o eram à partida, saíram igualmente convertidos aos encantos de Ivandro", frisa a Virgin Music em comunicado.

O single já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.