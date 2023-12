Ivete Sangalo arrancou a sua digressão de comemoração dos 30 anos de carreira.

A cantora brasileira subiu ao palco do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, esta quarta-feira, dia 20 de dezembro, e foi recebida por mais de 60 mil pessoas. No concerto, a artista fez uma viagem por todos os sucessos da sua carreira e contou com convidados especiais, como Ludmilla ou as suas filhas gémeas.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi quando Ivete Sangalo "voou" por cima da multidão. A cantora interpretou "Gigante", canção do novo EP, "ReIvete-se", e o sucesso "Minha Pequena Eva".

Veja o vídeo: