Ivete Sangalo atuou na sexta-feira, dia 20 de setembro, no Palco Mundo do Rock in Rio Brasil, no Rio de Janeiro. Durante o concerto, a cantora surpreendeu tudo e todos ao 'voar' por cima da multidão, tal como fez P!nk na edição de 2019 do festival (veja aqui).

Para o momento, a artista escolheu o tema "Minha Pequena Eva", de Saulo Fernandes. "Minha pequena Eva (Eva)/ O nosso amor na última astronave (Eva/) Além do infinito eu vou voar", cantou Ivete Sangalo durante o 'voo'.

Nas redes sociais, o momento tornou-se viral e os elogios à cantora brasileira multipartam. Para o jornal Folha de S. Paulo, o concerto de Ivete Sangalo foi um dos mais marcantes da edição de 2024 do Rock in Rio Brasil.

Veja o vídeo: