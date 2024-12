James Corden emprestou as chaves do seu carro a Zane Lowe, da Apple Music, para um especial de Natal da Apple TV+. O especial "A Carpool Karaoke Christmas" já se encontra disponível na Apple TV+ e no serviço de streaming.

O episódio conta com a participação de Lady Gaga, Dua Lipa e Chappell Roan. "No volante deste episódio de 'Carpool Karaoke: The Series', Lowe conduz Lady Gaga, Dua Lipa e Chappell Roan enquanto cantam clássicos de Natal como 'Have Yourself a Merry Little Christmas' e 'Last Christmas', dos Wham!, além dos seus sucessos marcantes, como 'Die With A Smile', de Lady Gaga, 'Houdini', de Dua Lipa e 'Good Luck, Babe!', de Chappell Roan", destaca a Apple.

No especial de Natal, o apresentador e Lady Gaga apresentam ainda uma versão especial de "Santa Claus Is Comin’ to Town".

Veja o trailer: