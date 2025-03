Chappell Roan lançou esta sexta-feira, 14 de maço, "The Giver", o primeiro lançamento da cantora desde o sucesso de "Good Luck, Babe!", editado em abril de 2024. O single fará parte do próximo álbum da artista.

Nas redes sociais, a cantora revelou que escreveu o tema em colaboração com Dan Nigro, produtor e parceiro de longa data. "Nunca fizemos uma música country e tenho um lugar muito especial no meu coração para a música country", escreveu.

Chappell Roan apresentou "The Giver" ao vivo em novembro de 2024, durante a sua participação no "Saturday Night Live", deixando antever que o lançamento estava para breve. Desde então, a artista manteve o suspense, espalhando cartazes publicitários com um número de telefone que permitia aos fãs ouvir excertos da canção.

Veja aqui o videoclipe.

Em entrevista ao "Today’s Country Radio with Kelleigh Bannen", da Apple Music, citada pela E!, a artista explicou que, apesar do primeiro single "ser country", o álbum será pop. "Fiz isto apenas por diversão. Não estou a mudar de género nem nada", frisou.

"Quis escrever uma música country porque achei que seria engraçado", explicou Chappell Roan, acrescentando que o novo single marca um regresso às origens. "Sou do sudoeste do Missouri. Cresci a ouvir música cristã e country, e depois descobri ‘Alejandro’, da Lady Gaga, e pensei: ‘Acho que gosto disto também’. Então, o country ficou sempre no meu coração. E é incrivelmente nostálgico conduzir em West Hollywood e ouvir Jason Aldean ou ‘Chattahoochee’ do Alan Jackson", confessou.