O músico brasileiro Jorge Aragão, com mais de 40 anos de carreira, um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal, atua em março em Portugal.

O músico que completa 74 anos no próximo dia 01 de março tem previsto atuar no dia 09 no Teatro Capitólio, em Lisboa, no 11, no Hard Club, no Porto e, no dia 19, no Altice Forum, em Braga.

A carreira de Jorge Aragão tem sido assinalada com êxitos como “Papel de Pão”, “Eu e Você Sempre”, “Vou Festejar”, “Enredo do Meu Samba”, “Coisa de Pele”, “Do Fundo do Nosso Quintal” e “Já É”, entre outros, além de colaborar com outros músicos como Martinho da Vila, Elza Soares, Zeca Pagodinho, Alcione, Beth Carvalho, Ivan Lins, Baby do Brasil, Anitta ou Paula Mel.

Os bilhetes podem ser adquiridos na MEO Blueticket.