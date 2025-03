Com uma carreira de quatro décadas, Zeca Pagodinho traz a Portugal a sua digressão "Zeca Padoginho 40 anos".

Lisboa recebe o artista a 6 de novembro, no Sagres Campo Pequeno. Já a 8 de novembro, o brasileiro atua na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota.

"A digressão 'Zeca Pagodinho 40 Anos' leva o público numa viagem musical repleta de sucessos que marcaram épocas, bem como grandes clássicos do seu repertório, que enriquecem e perpetuam a tradição do samba brasileiro. Para além da sua carreira musical, Zeca é também reconhecido pelo seu compromisso com a preservação e promoção do samba", destaca o comunicado.

Os bilhetes já estão disponíveis nos locais habituais.