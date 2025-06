Kanye West, que lançou em maio uma música a glorificar Adolf Hitler, vai participar num festival de rap em Bratislava em julho, foi anunciado na segunda-feira.

Os organizadores referiram-se à atuação do rapper norte-americano como uma "sensação global" e disseram que esta é sua única apresentação ao vivo confirmada na Europa este ano.

West, que ganhou 24 prémios Grammy ao longo da sua carreira, tem sido mal visto nos últimos anos pelo seu comportamento errático e retórica cada vez mais antissemita e odiosa.

O artista de 48 anos, que mudou legalmente o seu nome para Ye, lançou uma música intitulada "Heil Hitler" a 8 de maio, que presta homenagem a Hitler, o artífice do extermínio de cerca de seis milhões de judeus na Europa entre 1933 e 1945.

"O visionário do hip-hop, ícone cultural e génio controverso Ye apresentar-se-á exclusivamente no Festival Rubicon em Bratislava a 20 de julho de 2025", afirmam os organizadores no 'site' do evento.

Mais de três mil pessoas já assinaram uma petição contra a sua participação na capital da Eslováquia.

O rapper — um defensor ferrenho do presidente dos EUA Donald Trump — está "repetida e abertamente a aderir a símbolos e ideologias relacionados com o período mais sombrio da história global moderna", afirmaram dois grupos por trás da petição.

"O concerto de Kanye West na nossa cidade e no nosso país é um insulto à memória histórica, uma glorificação da violência dos tempos de guerra e uma humilhação de todas as vítimas do regime nazi", diz a petição.

No vídeo de "Heil Hitler", dezenas de homens negros — a usar peles de animais e máscaras, em formação de bloco — entoam o título da música, enquanto West canta sobre ser incompreendido e sobre a sua batalha de custódia com a ex-esposa Kim Kardashian.

A música termina com um trecho de um discurso do ditador nazi.

West também apoiou publicamente o colega rapper e magnata da música Sean Combs, que está a ser julgado por alegado tráfico sexual e extorsão.

A programação do festival Rubicon, agendada para 18 a 20 de julho, também inclui os rappers norte-americanos Ken Carson, Offset e Sheck Wes.