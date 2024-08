O videoclipe do mais recente single de Katy Perry, "Lifetimes", mostra as paisagens idílicas de Ibiza, Formentera e da mais pequena ilha das Baleares, s'Espalmador. Mas a artista poderá ter infringido a lei durante as gravações - veja aqui o vídeo.

De acordo com a agência EFE, o Governo das Ilhas Baleares abriu um processo de investigação preliminar para determinar se as gravações do novo vídeo da norte-americana tiveram algum impacto ambiental no ilhéu de S'Espalmador e se incorreram em infração, visto que não foi solicitada qualquer licença.

Em comunicado, a Direção-Geral do Ambiente Natural explica não se trata de "um crime contra o ambiente", mas sim de uma infração, já que a equipa de produção não "solicitou a autorização necessária para a realização das filmagens".

Segundo a agência espanhola, as dunas de s'Espalmador, onde foram filmadas cenas do vídeo, fazem parte do Parque Natural Ses Salines de Ibiza e Formentera desde 1980 e são o sistema dunar mais bem conversado das Ilhas Baleares, com um grande valor ecológico.

No vídeo, Katy Perry dança junta às duas e dentro de uma área delimitada "por paus e cordas que indicam que a passagem é proibida". No local, estariam também todos os equipamentos usados nas gravações.

A EFE lembra que o artigo 65 do Plano de Gestão de Recursos Naturais (PORN) estabelece que as filmagem carecem de autorização das autoridades competentes em matéria de ambiente.