As autoridades tailandesas deram aos produtores de “Mundo Jurássico” um aviso sério para não danificarem praias e parques nacionais quando filmarem o próximo filme da saga de grande sucesso no reino.

Scarlett Johansson foi escolhida para ser a protagonista do sétimo filme da longa série dos dinossauros.

A rodagem de partes do filme - ainda sem título, mas com lançamento previsto para o próximo ano - acontecerá em Banguecoque e nos parques nacionais de Krabi, Phuket, Phang-nga e Trang, a partir da próxima semana e até julho.

Os locais incluem a exuberante ilha de Ko Kradan, na costa oeste do reino, e a queda de água Huay To, no Parque Nacional Khao Phanom Bencha.

O Ministro de Recursos Naturais e Meio Ambiente, Phatcharavat Wongsuwan, disse que a Tailândia ficou "honrada" por receber a rodagem.

“No entanto, é estritamente necessário que cumpram as leis e regulamentos relevantes e não devem afetar e danificar os recursos naturais e o meio ambiente”, disse Phatcharavat num comunicado publicado quarta-feira na página do Facebook do Departamento de Parques Nacionais.

O alerta surge mais de duas décadas depois de 'thriller' com Leonardo DiCaprio “A Praia” ter recebido críticas generalizadas pelo seu impacto nas areias imaculadas da Baía Maya, na ilha de Ko Phi Phi Leh, no sul da Tailândia.

Os produtores plantaram dezenas de coqueiros para dar um ar mais “tropical” à baía e foram acusados ​​de arrancar a vegetação que crescia nas dunas.

Athapol Charoenshunsa, chefe do Departamento de Parques Nacionais, disse que aprenderam com experiências anteriores e as autoridades estarão vigilantes nas filmagens.

O Hollywood Reporter avançou em março que Johansson, de 39 anos, estava em negociações para o filme, dirigido pelo britânico Gareth Edwards, cujo filme de ação e ficção científica de 2023, "O Criador", também foi parcialmente filmado na Tailândia.

Em 1993, o filme original “Parque Jurássico”, baseado num romance de Michael Crichton e dirigido por Steven Spielberg, foi um sucesso colossal, assim como a reinvenção de "Mundo Jurássico" em 2015.