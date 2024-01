O guitarrista norte-americano estará em Coimbra com o seu projeto Kid Congo and the Pink Monkey Birds, que tem em 2024 o seu quinto álbum de estúdio, “That Delicious Vibe”, afirmou a organização, em nota de imprensa.

Para além da presença de Kid Congo, o Luna Fest, festival dedicado ao rock, confirmou também hoje a presença da “superbanda londrina” Johnny Throttle, grupo com 17 anos de existência que junta elementos dos The Parkinsons, Lucy & The Rats e The Gaggers.

Segundo a organização, os Carrion Kids, banda punk do México, vão também atuar no festival de Coimbra.

Esta será a segunda edição do Luna Fest, que teve a sua estreia em 2023.

Em dezembro, o festival anunciou que terá um segundo palco este ano, com artistas nacionais, numa parceria com a editora conimbricense Lux Records.

Nesse segundo palco, está já confirmada a presença de Mão Morta, Club Makumba e Selma Uamusse, assim como as bandas de Coimbra Twist Connection, M’as Foice, Birds Are Indie e So DeaD.

Os bilhetes gerais para o Luna Fest custam 66 euros, até ao final de março.