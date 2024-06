Faltam apenas oito dias para começar a edição de 20 anos do Rock in Rio Lisboa, e as novidades continuam: Leigh-Anne, a estrela britânica que fez parte das Little Mix, vai estrear-se em Portugal no dia 22 de junho, no Palco Galp.

"Após anos de sucesso com a banda Little Mix, Leigh-Anne inicia agora uma nova e emocionante fase da sua carreira como artista a solo. Influenciada por géneros que vão do R&B old school ao garage, passando pelo amapiano e pelo reggae, a sua música oferece tanto de diversidade como de autenticidade", destaca o festival.

O single "Don’t Say Love" marcou o início deste novo capítulo. Nos últimos meses, a artista tem trabalhado com Stormzy, P2J, Darkchild, e Kassa Alexander.

A carreira de Leigh-Anne começou com o sucesso da girls band Little Mix, grupo que venceu programa televisivo de talentos "X Factor".

"Este foi um dos grupos femininos mais vendidos de todos os tempos, com mais de 50 milhões de discos vendidos em todo o mundo. No entanto, como mulher de origem africana numa indústria predominantemente branca, Leigh-Anne enfrentou desafios significativos. Em 2020, inspirada pelo movimento Black Lives Matter, a artista falou publicamente sobre as suas experiências de sentimento de invisibilidade e marginalização, recebendo um apoio avassalador dos fãs", frisa o Rock in Rio.

Através do documentário "Leigh-Anne: Race, Pop and Power", da BBC, e da sua iniciativa “The Black Fund”, a artista continua a promover mudanças e a apoiar organizações dedicadas à comunidade negra. O seu livro de memórias "Believe," escrito com a autora Natalie Morris, vai ser publicado ainda este ano.

"O line-up do Palco Galp está finalmente completo! Com Leigh-Anne a compor esta incrível seleção de artistas, garantimos um dia repleto de animação e alegria", diz Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.

"Será uma jornada inesquecível onde todos poderão cantar, pular e vibrar, especialmente com a nossa seleção nacional a jogar nesse dia. Preparem-se para um espetáculo que vai elevar o espírito e unir a todos numa celebração única", remata.