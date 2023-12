Tal como é habitual em todos os seus concertos da digressão "Celebration", Madonna recebe em palco um convidado especial. No espetáculo desta terça-feira, dia 19 de dezembro, em Washington D.C., nos Estados Unidos, a artista contou com um homem vestido de Pai Natal.

No momento, a cantora fez uma lap dance ao 'velhinho das barbas brancas', mas nem tudo correu bem: quando uma das bailarinas se sentou no colo do Pai Natal, os dois desequilibraram-se e acabaram por cair da cadeira.

No segmento do concerto, Madonna e o Pai Natal classificaram ainda as performances dos bailarinos.

Veja aqui o vídeo.