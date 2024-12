A cantora e compositora Marisa Liz e iolanda juntaram-se para o single "Contratempo". A canção "explora as nuances e os desafios de viver com intensidade, lidando com a inquietação e a vontade de abraçar o momento presente".

"Esta canção fala um bocadinho da forma como nós nos sentimos", explica Marisa Liz. “Eu, com o meu transtorno de PHDA [perturbação de hiperatividade e défice de atenção], sinto frequentemente a mente e o corpo em constante movimento. A iolanda também se identificou com esta inquietação, o que nos uniu nesta criação. Apesar de todos vermos cores diferentes no mundo e de olharmos para as coisas com o nosso olhar muito próprio, é possível tentar perceber e entender como é que o outro vê as coisas, porque podemos aprender muito com esse exercício", acrescenta.

Para iolanda, a parceria foi uma experiência de partilha e empatia que vai além das palavras. "Este tema nasceu de uma necessidade mútua de expressar uma certa inquietação de viver cada momento ao máximo e, por vezes, de vivê-los todos ao mesmo tempo. Desde o primeiro minuto, senti uma conexão com a Marisa e sinto que a relação curta que criámos nos levou a poder explorar a sonoridade que podem ouvir no 'Contratempo'. Sinto que este tema é a demonstração do que é viver com alguma ansiedade por nos sentirmos diferentes, num mundo onde é necessário, cada vez mais, nos aproximarmos do outro, mesmo que este sinta, ouça e veja de maneira diferente. É na partilha que está a paz, e é na diferença que encontramos a beleza que é viver”, conta a cantora.

A produção de "Contratempo" ficou a cargo de Guilherme Salgueiro e a composição conta com as contribuições criativas de Marisa Liz, iolanda e Diogo Branco. A letra é da autoria das duas artistas.