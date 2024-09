iolanda vai subir ao ao palco da Sala Suggia da Casa da Música para a sua estreia em nome próprio no Porto. O concerto marcado para o dia 1 de outubro vai contar com Bárbara Tinoco, Cláudia Pascoal e Marisa Liz como convidadas.

"Estou muito feliz por finalmente estrear o meu espetáculo em nome próprio no Porto, especialmente na Casa da Música, um espaço que respira cultura e inovação", confessa a artista em comunicado. "Ter a Bárbara, a Cláudia e a Marisa como parte deste momento torna tudo ainda mais especial. Mal posso esperar para compartilhar esta noite inesquecível com estas mulheres que tanto admiro, mas sobretudo com o público do Porto”, acresenta.

Depois de ter conquistado o 10.º lugar na 68.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, com o tema “Grito”, iolanda regressou a Portugal em maio para duas noites esgotadas no Capitólio, em Lisboa. Em junho editou o seu segundo EP de originais, "Olhar P'ra Baixo".