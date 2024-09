O município da Amadora foi criado a 11 de setembro de 1979, após se desagregar do de Oeiras.

Na música, os destaques do programa são os concertos de Maro, que atua no sábado no cineteatro D. João V (o bilhete tem um custo de 15 euros), Rodrigo Leão, que sobe a palco no dia 13 no Parque Central (entrada gratuita) e Carlão, no dia seguinte, no mesmo local (entrada gratuita).

No desporto destaca-se a realização do 1.º Open da Cidade da Amadora (entre hoje e domingo), um torneio inserido no calendário de provas da Federação Portuguesa de Ténis.

O programa artístico inclui uma exposição sobre a obra gráfica de Maria Helena Vieira da Silva (entre hoje e 6 de outubro), na Galeria Municipal Artur Bual, e outra sobre o líder guineense Amílcar Cabral (a partir de 12 de setembro), no Espaço Delfim Guimarães.

No dia 11, feriado municipal, está prevista uma cerimónia de hastear da bandeira e a sessão solene, a partir das 10h30, nos Paços do Concelho.

“Visando incentivar a ligação do público em geral com a música, a iniciativa ‘Toca quem quer’ irá disponibilizar, neste dia festivo pianos nas estações da CP da Amadora e da Reboleira, bem como na estação de metro Amadora Este, que acolhem não só atuações de músicos profissionais nos horários de ponta, mas também as performances dos que se atreverem a mostrar as suas habilidades livremente”, indica a autarquia, liderada pelo socialista Vítor Ferreira.

Estas animações realizam-se das 8h30 às 9h30, das 12h30 às 13h30 e das 17h30 às 18h30.

Ainda no dia 11, pelas 18h00, o Espaço Fernando Relvas, nos Recreios da Amadora, acolhe a música da Orquestra Ligeira do Exército, um espetáculo com entrada livre, mas limitada à lotação do recinto.