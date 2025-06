O Festival do Crato, que se realiza entre 27 e 30 de agosto, anunciou novidades para o cartaz. GNR, Wet Bed Gang e Matuê são as mais recentes confirmações para a edição de 2025.

Os artistas juntam-se aos já anunciados Skunk Anansie, Nena, Fernando Daniel, Luis Trigacheiro (com os convidados especiais Diogo Piçarra e Buba Espinho), Plutonio, Lon3r Johny e ProfJam (London EP) e Mizzy Miles.

Promovido pela Câmara de Crato, no distrito de Portalegre, o festival vai decorrer no centro da vila, em paralelo com a 39.ª Feira de Artesanato e Gastronomia do Concelho do Crato.

A organização recorda ainda que o evento arrancou 1984 como Feira de Artesanato e Gastronomia do Crato, tendo como objetivo de divulgar a cultura, costumes e o artesanato local.

Pelo Festival do Crato já passaram nomes da música internacionais como os Beach Boys, The Animals, James, Scorpions, entre outros.

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais.