Promovido pela Câmara de Crato, no distrito de Portalegre, o festival vai decorrer no centro da vila, em paralelo com a 39.ª Feira de Artesanato e Gastronomia do Concelho do Crato.

De acordo com a organização, Mizzy Miles e Plutónio sobem ao palco no dia 27 de agosto, Lon3r Johny e ProfJam no dia 28, seguindo-se, depois, no dia 29 de agosto o concerto de Luís Trigacheiro, que vai ter como convidados Diogo Piçarra e Buba Espinho.

A organização recorda ainda que o evento arrancou 1984 como Feira de Artesanato e Gastronomia do Crato, tendo como objetivo de divulgar a cultura, costumes e o artesanato local.

Pelo Festival do Crato já passaram nomes da música internacionais como os Beach Boys, The Animals, James, Scorpions, entre outros.