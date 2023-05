25 anos depois de se terem estreado no festival, os Xutos & Pontapés vão voltar ao MEO Sudoeste. A banda é a mais recente confirmação para a edição de 2023 e sobe ao palco principal a 9 de agosto, no mesmo dia de David Guetta, Niall Horan, Giulia Be e Lon3r Johny.

"o cartaz do Palco MEO não podia deixar de lado nomes que marcaram o festival nestas 25 edições e junta na mesma noite um nome que já é presença assídua, David Guetta, e uma banda que esteve presente na primeira edição, no início de tudo: os incontornáveis Xutos & Pontapés que se juntam à festa dia 9 de agosto, no Palco MEO, completando o cartaz deste palco", confirmou a organização.

O MEO Sudoeste está marcado para 9 a 12 de agosto na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar. David Guetta, Niall Horan, Metro Boomin, Hardwell e Steve Aoki são alguns dos cabeças de cartaz da edição de 2023.

MEO SUDOESTE 2023:

9 de agosto

Palco MEO: David Guetta, Niall Horan, Xutos e Pontapés, Giulia Be, Lon3r Johny

Palco LG by Mega Hits: Hybrid Theory, Bianca Barros, Sounds of All Colors by Liliana Almeida e Nayr Faquirá

10 de agosto

Palco MEO: DENNIS, Bizarrap, Farruko, Ludmilla, Kriol Kings

Palco LG by Mega Hits: Supa Squad, Edgar Domingos, Blacci

11 de agosto

Palco MEO: Karetus, Metro Boomin, Rae Sremmurd, Slow J, L7NNON

Palco LG by Mega Hits: Papillon, Mizzy Miles, Leo 2745

12 de agosto

Palco MEO: Hardwell, Steve Aoki, Blasterjaxx, Ivandro, Soraia Ramos

Palco LG by Mega Hits: Prodígio, Harold, Catarina Filipe