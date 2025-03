O "Halloween United" está de volta e promete uma noite de celebração para os fãs de metal gótico e do Halloween. O evento, que teve origem no Baile dos Vampiros organizado pelo Fantasporto, regressa este ano com uma edição especial na Sala Multiusos do LAV, em Lisboa.

Após uma pausa no ano passado devido à sua digressão, os Moonspell retomam a tradição com um concerto esperado pelos fãs. Nesta edição, a banda portuguesa recebe como convidados os Dark Tranquillity, banda sueca com quem dividiram palcos pela Europa.

Os Moonspell contarão também com a presença dos Sinistro, banda portuguesa editada pela Alma Mater Records. O evento incluirá ainda animação temática, cujos detalhes serão anunciados em breve.

Este concerto marca os 30 anos do álbum de estreia dos Moonspell, "Wolfheart", que será tocado na íntegra, além de outros temas da banda.