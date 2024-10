O concerto dos Moonspell na MEO Arena, em Lisboa, marcado para o dia 26 de outubro, será transmitido em direto em todo o mundo, encontrando-se já à venda os bilhetes virtuais e os bundles com merchandise - ver aqui.

Os bilhetes para o concerto com a Sinfonietta de Lisboa já estão à venda, por valores entre os 25 e os 50 euros, mais taxas.

"O concerto no MEO Arena é Moonspell full power, puramente elétrico e épico. A orquestra, com 45 músicos, adicionará ainda mais peso e gravidade ao nosso repertório e não esperem menos que uma tempestade perfeita entre heavy metal e música clássica em outubro. Quero ver circle pits e mosh no MEO Arena e mostrar o poder do nosso público ao maestro, aos seus músicos e a todo o mundo", assinala o vocalista, Fernando Ribeiro.

Com arranjos de Filipe Melo (autor, compositor e pianista), a Orquestra Sinfonietta de Lisboa vai ser dirigida pelo Maestro Vasco Pearce de Azevedo e vai interpretar temas emblemáticos dos Moonspell como "Alma Mater", "Fullmoon Madness" ou "Vampiria", mas também parte do disco "1755", editado em 2017 e dedicado ao Grande Terramoto de Lisboa, avança a promotora em comunicado. Nestes temas, um coro reunido pela banda vai surgir em palco para invocar a época do disco, acrescenta.

A banda celebrou os 30 anos de carreira em 2022, com uma digressão internacional que culminou com duas atuações nos coliseus do Porto e Lisboa.

“Corria o ano de 1992 quando os Morbid God se transformaram nos Moonspell. Em 2022 cumprem 30 anos de uma carreira fulgurante: são, não só, o ‘top of mind’ do Heavy Metal nacional, mas também os autores das páginas mais célebres do capítulo Português na História mundial do Heavy Metal”, indicava um comunicado divulgado em 2021 sobre os 30 anos do grupo, que recordava o meio milhão de discos vendidos pela banda.

Desde os anos 1990, os Moonspell são presença recorrente nos cartazes dos principais festivais do género a nível internacional e protagonizam digressões que vão da Europa às Américas.