Evelyn Thomas, artista que marcou a dance music dos anos 1980 com o sucesso "High Energy", morreu aos 70 anos. A notícia foi confirmada pelo produtor Ian Levine.

"Para mim, é difícil aceitar que minha protegida nos deixou”, escreveu nas redes sociais.

A cantora estreou-se em 1976, com o single "Weak Spot". A canção conquistou o 26.º lugar no top britânico e foi destacado no programa "Top of the Pops".

O grande sucesso de Evelyn Thomas chegou em 1984, com "High Energy". O tema liderou o top Hot Dance Club Play, da Billboard, e chegou à 85.ª posição do Billboard Hot 100.