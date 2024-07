23 de julho é uma data especial para os fãs dos One Direction. Neste dia, em 2010, Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson e Zayn Malik foram oficialmente escolhidos para criarem uma banda no "X Factor".

Depois da sétima temporada do programa de talentos, onde o grupo britânico conquistou o terceiro lugar, os One Direction assinaram contrato com a editora de Simon Cowell , Syco Records. O primeiro álbum ("Up All Night") chegou em 2011 e contou com os singles "What Makes You Beautiful", "Gotta Be You", "One Thing" e "More than This".

Até 2016, ano em que o grupo anunciou o seu fim, lançaram os discos "Take Me Home" (2012), "Midnight Memories" (2013), "Four" (2014) e "Made in the AM" (2015).

"What Makes You Beautiful", "Live While We're Young", "Best Song Ever", "Story of My Life", "Night Changes" e "Drag Me Down" foram alguns dos maiores sucessos dos britânicos e acumulam milhões de reproduções nos serviços de streaming de música.

Recorde as canções dos One Direction: