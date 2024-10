Na próxima sexta-feira, dia 1 de novembro, chega aos serviços de streaming de música o primeiro singles póstumo de Liam Payne, que morreu no dia 16 de outubro, aos 31 anos. "Do No Wrong" foi gravada em colaboração com Sam Pounds.

Nas redes sociais, o produtor anunciou o lançamento da canção, frisando que é "uma homenagem" ao colega e amigo.

“Rezo para que isto seja uma bênção para o mundo, tal como o Liam sempre sonhou", escreveu Sam Pounds no X, antigo Twitter. "Rezo para que os anjos vos confortem todos os dias enquanto ouvem", acrescentou o artista.

A canção vai ainda contar com um videoclipe gravado durante uma sessão de estúdio.

Liam Payne ficou conhecido ao ser escolhido para a boy band One Direction, juntamente com Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik. Nascido a 29 de agosto de 1993, em Wolverhampton, o músico começou a sua carreira ao participar pela primeira vez no programa de talentos "X Factor", em 2008 e, mais tarde, em 2010, quando foi escolhido para integrar a banda.

O grupo rapidamente se tornou num fenómeno global, com milhões de fãs e sucessos internacionais como "What Makes You Beautiful" e "Story of My Life".

Depois do fim dos One Direction, em 2016, Liam investiu na sua carreira a solo, lançando o seu primeiro single "Strip That Down", em 2017.

Tal como os seus antigos colegas de banda, Liam decidiu seguir um percurso a solo e tentou criar uma identidade própria, distinta do som pop que caracterizava a One Direction. "Bedroom Floor "(2017), "For You", com Rita Ora (2018), ou "Familiar", com J Balvin, anteciparam o primeiro álbum.

Em dezembro de 2019, Liam lançou o seu álbum de estreia, intitulado "LP1". No mesmo ano, o britânico foi anunciado como cabeça de cartaz da edição de 2020 do MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, mas o festival acabou por ser adiado devido à pandemia da COVID-19.

No início de 2024, o britânico lançou seu último single, "Teardrops", acompanhado de uma versão acústica.

Em entrevistas, Liam Payne falou sobre o consumo de álcool e sobre os seus pensamentos suicidas. No ano passado, o artista confessou que estava sóbrio há mais de três meses. "Estou sóbrio há mais de 100 dias. Sinto-me incrível, sinto-me muito, muito bem e o apoio dos fãs tem sido muito bom. Estou super feliz", disse ao canal IFL TV.